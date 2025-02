Reportáž z Aschaffenburgu

Zapálené svíčky upomínají na oběti vraždy, která se stala v bavorském Aschaffenburgu 22. ledna v poledne. Osmadvacetiletý Afghánec Enammullah O. kuchyňským nožem napadl pět dětí z místní školky, které dvě vychovatelky táhly v malých dětských vozících na procházku. Sedmi bodnutími zabil dvouletého Yannise, jehož rodiče přišli do Německa z Maroka, a vážně zranil dvouletou dceru syrských běženců. Zavraždil také 41letého Kaie-Uweho, který šel náhodou kolem a pokusil se napadané ochránit. Vražda v Aschaffenburgu se stala přesně měsíc před volbami – a zcela změnila probíhající kampaň. Nejpalčivější starostí občanů a hlavní náplní politických debat už není krize německého průmyslu, ale migrace. Deset let poté, co Angela Merkel nezavřela hranice před zástupy stovek tisíc převážně syrských běženců a prohlásila slavné „Wir schaffen das“, „Zvládneme to“, se přijímání uprchlíků a potíže s jejich integrací vůbec poprvé staly hlavním volebním tématem.