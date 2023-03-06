Ekonomická krize
13 článků
Speciál17 minut
Naděje vydělat zase přijde
Jan Barta
Jiří Nádoba22. 3. 2023
Téma13 minut
Z nás všech budou chameleoni
Simona Kijonková
Jiří Nádoba25. 9. 2022
↓ INZERCE
Agenda3 minuty
Už nejsme černá ovce
Končí zesílený evropský dozor nad Řeckem
Tomáš Lindner21. 8. 2022
Téma13 minut
Ta přehrada se jednou protrhne
O rizicích života na dluh filozofuje ekonom Tomáš Sedláček už od poslední finanční krize. Lidé ho rádi poslouchají, z jeho knih jsou bestsellery, ale jejich leitmotiv se v praxi ztrácí. Dluhy lidí, firem i států rostou čím dál větším tempem. Kdo se tedy plete? Sedláček? Nebo všichni ti, kdo jeho alarm berou na lehkou váhu?
Jiří Nádoba24. 11. 2021
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Denní menu2 minuty
Nástup Donalda Trumpa zvýšil rtěnkový index
Pavel Turek4. 2. 2017