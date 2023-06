Černé pondělí, kdy vypukla první moderní bankovní krize

Alexandr Fordyce na dobových kresbách

Není pochyb o tom, že Alexander Fordyce nezamýšlel spustit americkou revoluci. Přesto úplně na počátku rebelie severoamerických kolonií vůči britskému impériu, která následně vyvrcholila vznikem Spojených států amerických, byly přelomové události, které uvedl po pohybu právě on. Tento původem skotský bankéř dlouho zažíval mimořádný úspěch, když jako spoluzakladatel londýnské banky Neale, James, Fordyce and Down těžil zejména z ohromného bohatství, které proudilo z tehdejších britských kolonií.