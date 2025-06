Srbsko zastavilo vývoz munice. Bojí se Ruska, nebo Íránu?

Balkánská investigativní novinářská síť BIRN začátkem letošního roku zjistila, že Srbsko loni do Izraele poslalo zbraně a munici v hodnotě asi 42 milionů eur – což je údajně asi třicetinásobek toho, co poslalo židovskému státu v roce 2023. Íránské vedení o víkendu uvedlo, že jakákoli země, která Izraeli poskytne vojenské vybavení, bude považována za spolupachatele agrese proti Íránu, a tím pádem se stane legitimním cílem. Přesné údaje o tom, jaké zbraně a vojenskou techniku ​​Srbsko vyváží do Izraele a dalších zemí a v jakém množství, nejsou veřejně dostupné.