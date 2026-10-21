Ministr Zůna je nedostupný v letadle, náměstci nemají prověrku. Kdo by v Česku rozhodl o sestřelení dronu?
Bezpečnostní rizika rostou, ministerstvo obrany tají, jak jim chce čelit
Představitelé západních rozvědek a část evropských politiků toto varování formulují stále častěji. Rusko by v následujících měsících mohlo drony nebo raketami ve „větším množství“ zaútočit na některou z evropských zemí s cílem otestovat jednotu NATO. Jednotlivé výpady již Moskva činí, obvykle proti Rumunsku, Pobaltí nebo Polsku. A jsou to politici – nejčastěji ministři obrany – kteří vydávají armádě rozkaz k jejich sestřelení.
Což mimo jiné znamená jeden zásadní imperativ: tyto klíčové osoby musejí být logicky permanentně k zastižení. V případě Česka je ovšem situace značně nepřehledná. Zdroje Respektu z bezpečnostní komunity mluví o tom, že současný ministr obrany Jaromír Zůna může být hodiny nedostupný, platí to zejména při jeho četných zahraničních cestách (v letadle nemusí mít vždy signál).
Čtyři dny ve vzduchu
Respekt si prostřednictvím žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím vyžádal přehled zahraničních cest místopředsedy vlády a ministra obrany Zůny za období od 1. ledna do 10. září 2026. Z dokumentu vyplývá, že v tomto čase absolvoval devatenáct zahraničních cest. Tři z nich se uskutečnily pozemní dopravou, dalších šestnáct zahrnovalo leteckou přepravu. Pokud započítáme cestu tam i zpět, vychází podle přehledu celkem jednatřiceti letových úseků. Nejdelšími destinacemi byly Singapur (kam Zůna vyrazil na bezpečnostní summit ve dnech 28. až 31. května) a jihokorejský Soul (kde se od 5. do 10. září účastnil bezpečnostní konference Seoul Defense Dialogue).
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