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Česko21. 10. 20267 minut

Ministr Zůna je nedostupný v letadle, náměstci nemají prověrku. Kdo by v Česku rozhodl o sestřelení dronu?

Bezpečnostní rizika rostou, ministerstvo obrany tají, jak jim chce čelit

Ondřej Kundra
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Kristýna Jelínková
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Představitelé západních rozvědek a část evropských politiků toto varování formulují stále častěji. Rusko by v následujících měsících mohlo drony nebo raketami ve „větším množství“ zaútočit na některou z evropských zemí s cílem otestovat jednotu NATO. Jednotlivé výpady již Moskva činí, obvykle proti Rumunsku, Pobaltí nebo Polsku. A jsou to politici – nejčastěji ministři obrany – kteří vydávají armádě rozkaz k jejich sestřelení. 

Což mimo jiné znamená jeden zásadní imperativ: tyto klíčové osoby musejí být logicky permanentně k zastižení. V případě Česka je ovšem situace značně nepřehledná. Zdroje Respektu z bezpečnostní komunity mluví o tom, že současný ministr obrany Jaromír Zůna může být hodiny nedostupný, platí to zejména při jeho četných zahraničních cestách (v letadle nemusí mít vždy signál). 

Čtyři dny ve vzduchu 

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Respekt si prostřednictvím žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím vyžádal přehled zahraničních cest místopředsedy vlády a ministra obrany Zůny za období od 1. ledna do 10. září 2026. Z dokumentu vyplývá, že v tomto čase absolvoval devatenáct zahraničních cest. Tři z nich se uskutečnily pozemní dopravou, dalších šestnáct zahrnovalo leteckou přepravu. Pokud započítáme cestu tam i zpět, vychází podle přehledu celkem jednatřiceti letových úseků. Nejdelšími destinacemi byly Singapur (kam Zůna vyrazil na bezpečnostní summit ve dnech 28. až 31. května) a jihokorejský Soul (kde se od 5. do 10. září účastnil bezpečnostní konference Seoul Defense Dialogue). 

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