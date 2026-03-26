Filip Turek nevylučuje kandidaturu na pražského primátora
Motoristé ho opět přemlouvají, ať za ně jde do klíčové komunální bitvy
Politické působení Motoristé sobě odstartovali před čtyřmi lety kandidaturou na pražský magistrát. Hlavní téma čerstvého uskupení byla doprava. Tehdy v čele se svým předsedou Petrem Macinkou skončili těsně pod čarou a porazili další okrajové protestní strany – KSČM, Svobodné nebo Solidaritu. Členové strany na to dnes vzpomínají jako na prvotní úspěch, zcela naplnit ho chtějí letos.
Nejde jen o jakousi satisfakci, ale i o to, že hlavní město je prestižní politickou baštou: pracuje s největším obecním rozpočtem (v letošním roce hospodaří s příjmy ve výši 116 miliard korun a s výdaji ve výši 119 miliard), má k dispozici spoustu majetku i městských firem. Motoristé i proto chtějí v hlavním městě – jak už Respektu potvrdil Boris Šťastný – na rozdíl od jiných politických celků kandidovat samostatně. V podzimních sněmovních volbách Motoristé v Praze získali 5,15 procenta a zaostali tak za celostátním výsledkem 6,67 procenta. I proto si je strana vědoma toho, že pokud chce v hlavním městě uspět, musí vytáhnout nějakou známou tvář.
Už před několika týdny kvůli tomu oslovili svého celostátně nejznámějšího politika, kterého nasazují v podstatě v každých důležitých volbách – současného poslance Filipa Turka. Ten nejdříve odmítl, nyní však razantní „ne“ zmírňuje, když pro Respekt kandidaturu nevyloučil. „Uvidíme. Pořád mi říkají, že jim v průzkumech vycházím nejlépe,“ říká bez dalších podrobností.
Někteří členové Motoristů sázejí na to, že jejich ikonická postava si to stejně jako v minulosti rozmyslí a do voleb nakonec skutečně půjde. Předloni například několik měsíců váhal, zda bude kandidovat ve sněmovních volbách. Na konci roku 2024 ještě jako europoslanec například pro iDnes.cz řekl: „U mě spíš převažuje to, že bych raději zůstal v Bruselu.“
