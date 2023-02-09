Bohuslav Svoboda

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7 článků
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Komentář
•
2 minuty
Festival iracionality
Marek Švehla
•
2. 9. 2023
Agenda
•
3 minuty
Vysvětlovat a měnit
František Trojan
•
11. 2. 2023
Agenda
•
2 minuty
Odblokovaná Praha?
František Trojan
•
28. 1. 2023
Komentář
•
3 minuty
Svobodu Pirátům
Jiří Nádoba
•
22. 1. 2023
Agenda
•
4 minuty
Možná rozhodnou hlasy Okamurovy SPD
Co chce Svoboda, co Hřib a co ostatní
Jaroslav Spurný
•
11. 12. 2022
Agenda
•
3 minuty
Prahou obchází strašidlo cyklistiky
Jan H. Vitvar
•
18. 9. 2022
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Komentář
:
Politika
•
3 minuty
Podmínka za Opencard: Soud mohl říct vinni, ale měl exprimátorům přiznat to dobré
Jaroslav Spurný
•
8. 9. 2016
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