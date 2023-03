Ševčík zatím zůstává, ale nejspíš ne na dlouho

Miroslav Ševčík zatím zůstává děkanem Národohospodářské fakulty na Vysoké škole ekonomické, ale nejspíš ne na dlouho. Rektor celé školy Petr Dvořák ho v pondělí vyzval, ať kvůli poškozování dobrého jména univerzity sám odejde. Dal mu lhůtu do úterka dopoledne. Ševčík si následně řekl o víc času, což rektor odmítl - a dal do pohybu proceduru, na jejímž konci by mělo být Ševčíkovo odvolání.

„Rektor Petr Dvořák toto prodloužení neakceptoval, zároveň se rozhodl pro řešení, které dává docentu Ševčíkovi dostatek času ke zvážení rezignace,“ uvedla škola v oficiálním prohlášení po jednání rektora se zbytkem vedení.