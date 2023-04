Pavel a Čaputová jsou na návštěvě Ukrajiny

Prezident Petr Pavel a slovenská prezidentka Zuzana Čaputová jsou na Ukrajině. Jejich delegace přiletěly ve čtvrtek do polského Řešova, auty pak odjely do Přemyšle a odtud pokračovaly společně do Kyjeva vlakem ukrajinských železnic. Během pátku tu budou mít jednání; část jejich programu je společná, část se liší.

“Na Ukrajinu se těším,” řekl prezident Pavel ještě na palubě vládního speciálu Respektu, který ho doprovází. S Volodymyrem Zelenským si Pavel dosud dvakrát volal, poprvé mu ukrajinský protějšek poblahopřál krátce po vyhraných volbách ke zvolení, podruhé domlouvali právě detaily Pavlovy návštěvy. Zuzana Čaputová již jednou na Ukrajině byla. Nyní jde o společnou cestu.