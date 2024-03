Copak se nebojíte, že se vaše děti a vnoučata budou za vás stydět?

Ruský lidskoprávní aktivista Oleg Orlov byl minulý týden odsouzen ke dvěma a půl letům vězení za kritiku současného ruského režimu a války na Ukrajině. Předtím, než si vyslechl svůj rozsudek, přednesl před soudem závěrečnou řeč, ve které současný vládnoucí režim označil za dystopický. A své soudce varoval, že se jednoho dne za svá rozhodnutí budou zodpovídat. Přinášíme vám plné znění proslovu, které zveřejnil nezávislý ruskojazyčný server Mediazona:

V den, kdy byl zahájen tento soudní proces, otřásla Ruskem a celým světem hrozná zpráva o smrti Alexeje Navalného. Otřásla i mnou. A dokonce jsem zvažoval, že před soudem žádnou závěrečnou řeč nepronesu, protože jak teď může člověk veřejně mluvit, když se ještě nestihl vzpamatovat z šoku, který nám všem způsobila ta strašná novina? Ale pak jsem si uvědomil, že vše, co se teď děje, jsou provázané články jednoho řetězu: smrt, přesněji řečeno vražda Alexeje Navalného, soudní proces s dalšími kritiky režimu včetně mě, potlačování svobody v této zemi, posílání ruských vojáků do války na Ukrajině. Tohle všechno jsou články jednoho řetězu. A tak jsem se nakonec rozhodl promluvit.

Nespáchal jsem žádný zločin. Stojím před soudem kvůli novinovému článku, v němž jsem současný politický režim v Rusku označil za totalitní a fašistický. Článek byl napsán před více než rokem. Někteří mí známí si tehdy mysleli, že v něm přeháním. Ale teď je zcela zjevné, že jsem nepřeháněl ani trochu. Stát už totiž u nás neřídí jen společenský, politický a ekonomický život, ale nárokuje si úplnou kontrolu i nad kulturou a vzděláním, zasahuje do našich soukromých životů. Prostupuje vším. A my to vidíme.

Za více než čtyři měsíce, které uplynuly od skončení mého prvního procesu před tímto soudem, došlo k mnoha událostem, které ukazují, jak rychle a stále hlouběji se naše země potápí do temnoty. Velmi stručně vyjmenuji několik událostí, které se liší jak rozsahem, tak mírou tragičnosti:

– Knihy řady současných ruských spisovatelů jsou v Rusku zakázané.

– Neexistující „hnutí LGBTQ“ bylo zakázáno, což ve skutečnosti znamená nehorázné zasahování vlády do soukromých životů obyvatel.

– Studenti, kteří se hlásí na Vyšší školu ekonomiky, mají zakázáno citovat „zahraniční agenty“. Seznamy „zahraničních agentů“ se tedy musejí uchazeči o studium a studenti naučit nazpaměť ještě předtím, než začnou nějaký předmět studovat.

– Známý sociolog a levicový komentátor Boris Kagarlickij byl odsouzen k pěti letům vězení. Proč? Za pouhých několik slov, která řekl o válečných událostech na Ukrajině a jež se lišila od oficiálního narativu.

– A na závěr. Když muž, jehož propagandisté označují za „národního lídra Ruska“, mluví o začátku druhé světové války v Evropě, říká následující: „Poláci si koledovali, tlačili příliš tvrdě a přinutili Hitlera začít druhou světovou válku útokem na ně. Proč začala válka s Polskem? Polsko nespolupracovalo. Hitler neměl na výběr, jak jinak dosáhnout naplnění svých plánů než začít válku s Polskem.“ Konec citace.

Jak bychom měli nazývat politický systém, ve kterém se odehrává vše, co jsem právě vyjmenoval? Podle mého názoru je odpověď mimo jakoukoli pochybnost. Bohužel jsem měl ve svém článku pravdu.