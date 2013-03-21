Za plotem
14 článků
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Seniorské spolubydlení
Lucie Kavanová9. 2. 2012
Za plotem5 minut
Jak to dopadlo s výlety do romských osad?
V dubnu jsme na stránkách Respektu informovali o neobvyklém nápadu starosty slovenské Velké Lomnice vozit do přilehlé romské osady turisty na exkurze. Spuštění projektu se tehdy plánovalo na červenec. Jak to s nápadem nakonec dopadlo?
Lucie Kavanová17. 1. 2012
A pak že to nejde
Romské děti na britských školách
Lucie Kavanová13. 12. 2011