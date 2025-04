Se světem se mluví

Rozhovorů s lidmi za českými hranicemi se vám snažíme přinášet co nejvíc. Nejde jen o to, že jsou zajímavé. Zajímavé jsou i hovory i s Čechy - český odborník na, řekněme, Egypt toho ví fascinující hromadu. Ale mluvit o Egyptě s někým z Egypta nabízí ještě něco jiného. Trochu jiné oči, v podstatných, byť často nenápadných odlescích jinou zkušenost a jiné uvažování. Mluvit s cizincem není jen zajímavé. Je to také překvapující a otevírá to nové obzory. Ať už je řeč o čemkoliv.