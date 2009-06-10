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Vaše otázky
105 článků
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Vaše otázky
•
1 minuta
Nein, nechceme němčinu
Respekt
•
6. 10. 2009
Vaše otázky
•
2 minuty
Proč se tak často zkouší sirény?
Respekt
•
28. 9. 2009
Vaše otázky
•
2 minuty
Financování vědy
Respekt
•
6. 9. 2009
Vaše otázky
•
2 minuty
Proč je omezená návštěvní doba v porodnicích?
Respekt
•
30. 8. 2009
Vaše otázky
•
2 minuty
Domluví se policisté se zahraničními turisty?
Respekt
•
23. 8. 2009
Vaše otázky
•
2 minuty
Dárcovství krve
Respekt
•
16. 8. 2009
↓ INZERCE
Vaše otázky
•
2 minuty
Je zakázáno podávat vodu z kohoutku?
Respekt
•
9. 8. 2009
Vaše otázky
•
2 minuty
Jak volit v zahraničí?
Respekt
•
2. 8. 2009
Respekt Obchod
Přejít do obchodu
Vaše otázky
•
2 minuty
Jak kontrolovat lékaře?
Respekt
•
26. 7. 2009
Vaše otázky
•
2 minuty
Proč televize vysílá teleshopping a podporuje tím pochybné produkty?
Respekt
•
19. 7. 2009
Vaše otázky
•
2 minuty
S kolem do vlaku
Respekt
•
12. 7. 2009
Vaše otázky
•
2 minuty
Reklamy ve schránce
Respekt
•
6. 7. 2009
Vaše otázky
•
2 minuty
Proč v parcích hlídkují policisté s auty?
Respekt
•
28. 6. 2009
Vaše otázky
•
2 minuty
Povolení k demonstraci s hudební produkcí
Respekt
•
21. 6. 2009
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