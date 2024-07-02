Uhlíková neutralita

10 článků
Čas na odvrácení klimatické katastrofy se krátí, říká nová zpráva vlivného panelu IPCC
Kolik bude stát zelená klimatická politika a jak docílit, aby nebyla sebevraždou
Míříme k oteplení, jaké Země nezažila po tři miliony let. Jak tomu zabránit, se svět pokusí shodnout za tři měsíce ve Skotsku.
Haló, tady Evropa
Evropané jsou přesvědčení, že našli odpověď na neobvyklé počasí
Západní Evropa vidí cestu z pandemie zeleně, Česko zatím spíše rudě
Greta Thunberg nechválí ani snaživý Brusel, a to je dobře
Česko dostane další miliardy z Bruselu, pokud přestane pálit uhlí a začne rychleji snižovat emise