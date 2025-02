Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Studená fronta přinesla ledovku a sníh. Na Slunci se otevřela masivní koronární díra o velikosti 62 Zemí, informovali astronomové. Zemřel Viktor Parkán. Dnešek možná vstoupí do historie jako temný den pro Evropu. Je čas, abychom vzali svůj osud do svých rukou, citovala média slova, kterými předseda zahraničního výboru estonského parlamentu Marko Michelson komentoval oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že měl „dlouhý a vysoce produktivní“ telefonát se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem, ve kterém se dohodli „neprodleně zahájit jednání o ukončení války na Ukrajině“. To je zajímavá otázka, odpověděl později Trump na dotaz novinářů, zda by se neměla mírových rozhovorů účastnit jako plnoprávný člen i vláda Ukrajiny. Myslím, že Ukrajinci prostě musí uzavřít mír. Do téhle války neměli jít, dodal Trump. Na skrytém místě 700 let starého pohřebiště z doby stěhování národů v Praze-Dubči byl objeven hrob významného bojovníka v plné zbroji. U Brněnské přehrady hořel les. Na světových burzách dál stoupala cena kávy. Poslanecká sněmovna hlasy vládní koalice vyhověla policii a vydala k policejnímu vyšetřování šéfa hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamuru, který v kampani před loňskými volbami označoval běžence černé pleti za krvežíznivé vrahy a je kvůli tomu podezřelý z trestného činu podněcování nenávisti vůči skupině osob; předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala označil vyšetřování svého šéfa za „konec demokracie v Česku“. Uplynulo 80 let od setkání amerického prezidenta Franklina Roosevelta, britského premiéra Winstona Churchilla a sovětského vůdce Josifa Stalina v krymské Jaltě, na které podle zdejší rozšířené domněnky dal Západ ruce pryč od Československa, vydal nás Stalinovi a vinou toho zde přišel k moci komunistický režim. Interpretaci, že se velmoci dohodly a my jsme na to doplatili a kvůli tomu jsme tady měli totalitní režim, lidé rádi poslouchají, byť nemá s realitou vůbec nic společného: v roce 1946 dostali komunisté v českých zemích 40 procent hlasů, což jim dalo vynikající pozici pro další mocenský nástup; v Rakousku získali pět procent, a přestože na polovině rakouského území byla Rudá armáda, tak tam byli politicky víceméně ze hry, vyvrátil na serveru Novinky.cz v debatě o konci války tento jaltský mýtus historik Vít Smetana. Deset prezidentů a premiérů členských států EU včetně Česka vyzvalo Evropskou komisi, aby se zaměřila na podporu a spolufinancování vysokorychlostní železnice. Riskantně dvousetkilometrovou rychlostí předjíždějící mládenec zabil na obchvatu Opavy v čelním střetu nejen sebe a svého spolujezdce, ale i devatenáctiletou dívku za volantem protijedoucího vozu. Můj film je především příběhem o hledání štěstí, hledání svého místa na světě a různých nástrahách, které na nás při tomhle hledání číhají; musíme překonávat překážky, strach a deziluze, a současně hledáme krásu ve světě, popsala režisérka a výtvarnice Julie Černá, o čem je její animovaný muzikál Kámen Osudu, který českou filmovou tvorbu reprezentuje v Berlíně na právě odstartovaném 75. ročníku filmového festivalu Berlinale. Prezident Petr Pavel se v Paříži účastnil summitu o příslibech a hrozbách umělé inteligence. Uplynulo 221 let od chvíle, kdy v Královci zemřel Immanuel Kant.

