Seriál týdne: Co kdyby moře zaplavilo celé Dánsko?

„Oni to udělají, zruší Dánsko,“ pípne zpráva na mobilu. V dánské sérii Rodiny jako ta naše, která je od minulého týdne k vidění na platformě Canal+, fatálnost strohého sdělení podtrhne černá obrazovka. Zprávu poslal tajně z toalety svému manželovi zaměstnanec ministerstva vnitra s privilegovaným přístupem k informacím. Další obyvatelé pětimilionové země ještě týden nic netuší. A už vůbec ne, co to vlastně znamená. Režisér a scenárista Thomas Vinterberg vždycky uměl na detailu vystavět velké drama. Svoji schopnost přenesl z filmu i do svého vůbec prvního seriálového počinu.