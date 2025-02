Knižní tipy

Marcel Sauer si Řím zamiloval, když v něm působil jako diplomat, a před rokem se jeho básně dostaly do antologie Tra Roma e Praga / Mezi Římem a Prahou. Je totiž bytostně přesvědčen, že tohle lidské sídlo musíme přes všechny ty kameny, na nichž stojí a z nichž se skládá, vnímat jako živoucí organismus. To se odráží rovněž na autorově „poeticko-obrazovém průvodci“ složeném z desítek zastavení na konkrétních římských adresách. Jsou tu i notoricky známé památky, ale hlavní prostor zabírají místa, která si musel Sauer objevit. Třeba kavárnu Canova Tadolini: v názvu jsou jména dvou sochařů, kteří tu kdysi měli ateliér a jejichž práce dodnes shlížejí na milovníky nápoje konzumovaného na „ta tři extatická usrknutí“. Nebo hned několik pizzerií nabízejících „vycházku po hrací ploše z červené omáčky, kde se toho může tolik stát“. Nejstarší restauraci na světě s pochoutkami, v nichž se „z tak mála připraví tak mnoho, jak je pro římskou kuchyni typické“. A k tomu umění v bývalých jatkách, autonomní kluby, kavárnu s kojící madonou-revolucionářkou, bar s cenami „z dob, co minuly“ či památník Jana Palacha. To vše a mnoho dalšího je součástí netradičního průvodce, který by se měl fasovat na hranicích věčného města. Jan H. Vitvar