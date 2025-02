Jeden chill day

Sotva dopíšu zprávu kolegům z psychosomatického pracoviště o plánovaném výzkumu, zvoní telefon. Volá mi paní primářka z dětského oddělení. Má pro mě nemilou zprávu. Není možné, abych po dobu rekonstrukce své ordinace (za měsíc) ošetřovala pacienty na jejich pracovišti. V hlavě se mi ihned rojí nové scénáře možného zajištění péče. Domácí návštěvy nemocných, ochotný kolega…? Chci, aby bylo o nemocné děti z obvodu dobře postaráno, aby se jich přerušení provozu dotklo co nejméně. Nová ordinace bude krásná, s prostory pro fyzioterapeuta a psychologa. Malé centrum komplexní péče. Už aby to bylo. A abychom to s mužem-stavitelem a realizovatelem ve zdraví přežili…