Lži jsou přitažlivější než realita

Filozofka Hannah Arendt je většině známá především pro svůj rozbor totalitarismu či knihou o nacistickém funkcionáři a válečném zločinci Adolfu Eichmannovi. V nedávno česky vydané publikaci Krize republiky (v originále vyšla v roce 1972) mohou čtenáři vidět další rozměr jejího uvažování. Například její interpretaci tzv. Pentagonských dokumentů, což byla původně tajná zpráva americké administrativy, jak se zemi (ne)daří ve vietnamské válce. Když se ke zprávě dostaly The New York Times a začaly šokující informace zveřejňovat, prosadil Bílý dům soudní zákaz publikování. Pak se však k dokumentům dostal i list The Washington Post a vše zveřejnil zákazu navzdory. Nejvyšší soud dal novinářům za pravdu, bylo ve veřejném zájmu informovat, že vlády po celou dobu věděly, že vítězství nelze dosáhnout, a válka pokračuje jen proto, aby se nepoškodil obraz Spojených států.