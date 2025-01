Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Po studené frontě přišlo předjaří a teploty vystoupaly k deseti stupňům Celsia. Zemřela bývalá ústavní soudkyně a senátorka Eliška Wagnerová. Tichým setkáním v téměř půl kilometru dlouhém řetězu hořících svíček si obyvatelé Zlína opět – už desátý rok v řadě – připomněli pohřeb a odkaz Jana Palacha. Devadesát musherů se spřežením vyrazilo v Orlických horách na Šediváčkův long. Musím s velkým respektem a velkou úctou pochválit paní učitelku za neskutečný výkon, ocenil jihočeský hejtman Martin Kuba pedagožku ze základní školy v Rudolfově u Českých Budějovic, která srdnatě přemohla a zpacifikovala žáka sedmé třídy, jenž během vyučování náhle vytáhl přinesenou zbraň a pokusil se ji zastřelit, ale rána vinou chybné manipulace nevyšla. Uplynulo 350 let od narození markraběnky Sibyly Augusty Bádenské, princezny Sasko-Lauenburské, klíčové osobnosti pro historii a výstavbu architektonických skvostů v západočeském Ostrově, a ve dvoraně ostrovského zámku byla k tomuto významnému datu otevřena panelová výstava. Budoucnost se odehrává v našich myslích, Evropa je silná a rovná těm největším velmocem, jen v to musí věřit. Na kontinentu se dnes odehrává krize ducha, ke které není důvod: zvedněte vysoko hlavy! Evropa byla, je a bude veliká, prohlásil polský premiér Donald Tusk coby šéf země předsedající právě Evropské unii v projevu k poslancům Evropského parlamentu, v němž mimo jiné zdůraznil, že tváří v tvář agresivní ruské říši „skončil čas komfortu a Evropa musí masivně zbrojit“. Výdaje na obranu bychom měli zvyšovat, nicméně potřebné desítky či stovky miliard nelze získat škrty v rozpočtu a Česko by další peníze na armádu mělo hledat ve vyšších daních, například ze zisků či z nemovitostí, navázal na Tuskovu výzvu k nutnému zvýšení výdajů na obranu ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). V lyžařském středisku Telnice na Ústecku se zasekla lanovka a hasiči-lezci z ní museli sundat čtyřicet uvězněných lyžařů; nikdo nebyl zraněn. Kvůli silně se zhoršujícímu zdravotnímu stavu byl uspávací injekcí usmrcen medvěd Ludvík (33), který prožil svůj život v příkopu náchodského zámku. Poprvé s účastí ženských závodnic se v Dolním Adršpachu konala tradiční soutěž o titul Dřevorubec roku. Ano, disponujeme zásobou takzvaných bundokošil na desítky let dopředu, což zní neuvěřitelně, avšak konkrétní číselné vyjádření zásoby tohoto oděvu, o který mezi členkami sboru není příliš zájem, spočívá přesně v 577 kusech různých velikostí v ceně 593 Kč za jeden kus, korigoval mluvčí policejního prezidenta Jozef Bocán dramatickou zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, že vinou špatného hospodaření ministerstva vnitra a „nezohledněním potřeb policistů“ leží v policejních skladech zásoba dámských bundokošil na padesát let. Lavinové nebezpečí v Krkonoších kleslo z druhého na nejmírnější první stupeň z pětidílné mezinárodní stupnice. Většinou 52:73 schválil Senát ratifikaci smlouvy mezi Českou republikou a Vatikánem navzdory protestům obětí sexuálního násilí ze strany představitelů katolické církve, kteří varovali, že smlouva je katolickými právníky sepsaná tak, aby uvnitř církve zvýšila povinnou mlčenlivost a dovolila křesťanským sexuálním predátorům lépe unikat prozrazení. Nová ministerská vyhláška nařídila lidem se srdečními vadami, aby při žádosti o řidičský průkaz předložili dobrozdání kardiologa.