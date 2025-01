Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Uplynulo 56 let od sebeupálení Jana Palacha a k pietnímu místu pod Národním muzeem přišli jeho památku uctít přední zdejší politici vlády i opozice. Protest Jana Palacha dodnes vnímám jako nejvyšší možnou oběť jednotlivce pro ideály, kterým věří, a jako nejsilnější morální apel a vzpouru proti rezignované náladě společnosti, vyzvedl Palachův protest proti nastupujícímu českému smiřování se s ruskou okupací prezident Petr Pavel. Nad Plzní se objevily světelné sloupy ledových krystalků připomínající polární záři. Na jižní Moravě začala epidemie chřipky. Nejnižší teplotu v chladných ránech – minus 22 stupňů Celsia – naměřili v Rokytské slati na Šumavě. NATO zahájilo v Baltském moři operaci na obranu podmořských kabelů proti ruským sabotážím a pobaltští členové Severoatlantické aliance si vyhradili právo zakročit v tamních vodách proti jakémukoli podezřelému plavidlu. Pokud se evropské investice do obrany velmi rychle nezvýší, nezbude možná občanům EU než se zapsat do kurzů ruštiny, nebo prchnout na Nový Zéland, prohlásil ve svém prvním projevu k poslancům Evropského parlamentu generální tajemník NATO Mark Rutte. Vláda schválila založení chráněné krajinné oblasti v lužních lesích pod Břeclaví na soutoku řek Moravy a Dyje. Studentské koleje v Liberci zamořila legionella. Spojené státy se rozhodly omezit vývoz čipů v oblasti umělé inteligence, aby tato vysoce pokročilá technologie zůstala mimo dosah Ruska a Číny a aby se její vývoj soustředil výhradně do přátelských států, přičemž Česku se mezi vybrané spojence, kterým USA budou čipy dál dodávat bez omezení, proniknout nepodařilo. Když se zamyslím nad těmi dvěma lety, jsem nesmírně hrdý na to úžasné partnerství, přátelství a spolupráci mezi Spojenými státy a Českou republikou, hodně jsme toho dosáhli a Spojené státy jsou hrdé, že mají takového spojence, řekl České televizi při odchodu z dvouletého pobytu v Praze velvyslanec končící administrativy USA Bijan Sabet. Na ranním nebi bylo možné pozorovat konjunkci Marsu a Měsíce. V soutěži o nejvyšší důvěru českých občanů zvítězil dle čerstvého průzkumu agentury STEM se ziskem 28 procent předseda hnutí ANO Andrej Babiš před místopředsedou hnutí ANO Karlem Havlíčkem (22 procent) a šéfkou poslanců ANO Alenou Schillerovou (20 procent); čtvrtý za vedoucí trojicí se umístil šéf extremistického hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura (15 procent) a pátá skončila šéfka komunistů Kateřina Konečná (14 procent). U odpočívadla si tedy zřejmě odskočila osoba s naaplikovaným terapeutickým radionuklidem a okolí čerpací stanice je zcela bezpečné, uklidnila veřejnost mluvčí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Lenka Babická poté, co pracovníci celní správy zjistili při náhodné kontrole vysoké ionizující záření na jednom z odpočívadel dálnice D2 a přivolaný tým expertů z jaderného úřadu zjistil kontaminaci části trávníku luteciem 177, které se v nukleární medicíně používá při léčbě některých nádorů. Vypršela lhůta pro žádosti o odškodnění za nezákonnou sterilizaci, kterou tady od sedmdesátých let do konce tisíciletí prováděli lékaři během rutinních prohlídek a zákroků různým, především romským ženám. Na beskydských Pustevnách se konal festival ledových soch a kvůli hrozbě pádu uschlých smrků byla do odvolání uzavřena naučná stezka mezi Antýglem a Čeňkovou pilou v Národním parku Šumava.

[email protected]