Cvok, pacienti a popletený Ježíšek

Cvok mě lechtá svým kožíškem na čele. Vánoční dárek pro přítele. Prvně spal v pelíšku, následující noc se nějak vkradl do ložnice a usnul na křesle. Pak v nohách postele a teď se dotýká mé tváře. Přede, jako když nastartuješ kombajn. Přítel otráveně zamlaská. Rozesmálo mě to. „Tentokrát za to nemůžu já, ale Cvok!“