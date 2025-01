Recyklace 2.0

Radnice a firmy pověřené svozem odpadků mají kvůli chystaným zálohám starost. Česko stavělo své třídění odpadu přes dvacet let a plus minus se osvědčilo. Nemůže ho novota nabourat? Koneckonců polyethylentereftalát neboli PET, z něhož se lahve vyrábějí, patří k lukrativnější části vytříděného odpadu. Pokud ho budeme vracet do obchodů, provozovatelé barevných kontejnerů přijdou o peníze. To může být oprávněná obava. Také to ale ukazuje, že současné třídění už nestačí.