Jak přežít Jamese Bonda

Raději si podřezat žíly než hrát znovu Bonda. Takhle dramaticky odpověděl v roce 2015 Daniel Craig, tehdejší představitel agenta 007, na otázku časopisu Time Out, jestli si dokáže představit, že by se opět převtělil do kultovního špiona. Dotaz dostal krátce po premiéře jeho čtvrté bondovky Spectre, která vznikala údajně bez scénáře a Craig ji dotočil se zlomenou nohou. „Pokud bych udělal další bondovku, bylo by to jen pro peníze,“ dodal. Je pravda, že tehdy sedmačtyřicetiletý anglický herec spíš ventiloval svoji aktuální únavu než zásadový postoj, že agenta Jejího Veličenstva už hrát nikdy nebude. Ostatně, zahrál si ho ještě jednou a naposled v Není čas zemřít. Byť po šestileté pauze, třech jiných filmech a s opakovaným medializovaným váháním.