Proč jsou prarodiče nenahraditelní 

Letos je můj syn poprvé dost velký na to, aby se těšil na Vánoce k prarodičům. Říká se, že když má člověk dítě, změní se i jeho pohled na vlastní rodiče. Zjemní se. Uvědomíte si, že i oni byli mladí a spoustu věcí nevěděli. Na mě však víc působí něco jiného: vidět je jako prarodiče. Zažít je v jiné pečovatelské roli. A zpětně mě to nutí přemýšlet o vlastních prarodičích jinak: Jak tuhle roli prožívali? Co se v jejich životě změnilo kvůli mně, kvůli nám? Nebo ještě šířeji a obecněji: Co činí vztahy mezi prarodiči a vnoučaty tak výjimečnými?