Film týdne: Debut Julie mlčí jde proti zavedeným scénářům posttraumatických filmů

Hrdinka se vyhýbá odpovědím na otázky zástupců školy i své matky. Nereaguje ani na své kamarády, kteří by chtěli o Jeremym vědět víc. Ten do jejího života čas od času i přes distanc v koučování vstupuje. Volá jí a probírá tréninkové strategie, jejich minulost a současnou situaci i nového kouče, s nímž se Julii špatně sžívá. Začínající herečka Tessa Van den Broeck hraje svou Julii maximálně realisticky, bez přehrávání či afektovanosti. Téměř jako by jí dávali poznámky koproducenti filmu, klasici evropského sociálního realismu Jean-Pierre a Luc Dardenneovi.