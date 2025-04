Vyprávění zbavené jistot

Svou knihou tak chtěl vzbudit to, co označil za radikální empatii. Nechat čtenáře procítit, co se někde odehrává právě teď. Proto také odmítá mediální bonmot, že jeho román je potomek Příběhu služebnice Margaret Atwood a 1984 George Orwella: podle jeho slov to není spekulativní fikce, nýbrž simulace reality.