Pět světových zpráv

Americký prezident Donald Trump oznámil uvalení dovozních cel na téměř všechny státy světa. Výše cel překvapila i Trumpovy podporovatele. V minulosti se mluvilo o tom, že prezident buď uvalí nízká cla, která budou platit na všechno zboží importované do Spojených států, nebo vyšší cla na cílené sektory. Trump ale udělal obojí. Na státy Evropské unie uvalil dvacetiprocentní dovozní cla. Podle prezidenta se jedná pouze o reciproční cla, která jiné země uvalují na USA, ve skutečnosti jsou ale vypočítána podle toho, jaký je rozdíl mezi tím, kolik věcí Spojené státy do dané země vyvážejí a kolik z ní importují. Prezident věří, že díky tomuto kroku se zlepší ekonomická situace v USA, firmy přestanou vyrábět levné zboží v zahraničí a povede to i k růstu platů. Ekonomové se však shodují, že rozhodnutí povede ke zvýšené inflaci a růstu cen pro spotřebitele. Naposledy Spojené státy zavedly rozsáhlá dovozní cla v roce 1930, což prohloubilo velkou hospodářskou krizi.