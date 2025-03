Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Nastalo jaro. Na vrcholu Sněžky foukal vítr o síle orkánu. Ptákem roku 2025 byl Českou ornitologickou společností vyhlášen konipas horský. Noviny oznámily, že administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zastavila financování v Praze sídlícího Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda a že podle několika obeznámených zdrojů chce Trump natrvalo stáhnout vojenské zástupce Spojených států z funkce vrchního velitele spojeneckých sil NATO v Evropě. Pokud by se tak opravdu stalo, byla by to politická chyba epických rozměrů: jakmile se této role jednou vzdáme, už nám ji nevrátí a ztratíme obrovský vliv v rámci NATO, protože by to bylo správně vnímáno jako pravděpodobně první krok k úplnému opuštění Aliance, citovaly i české zpravodajské servery slova, kterými možný Trumpův plán komentoval jeden z někdejších vrchních velitelů NATO, americký admirál ve výslužbě James Stavridis. Francie nabídla členským státům Evropské unie a NATO, že v případě amerického ústupu od atlantického spojenectví může rozšířit svůj jaderný deštník na celou Evropu. Na návštěvu Česka přijel ukrajinský ministr obrany Rustem Umerov a v Praze byl přivítán s vojenskými poctami. Ruský svět nemá žádné hranice, je všude tam, kde je ruský vliv, ať už kulturní, vojenský, ideologický nebo humanitární, a protože tento vliv není nikde nulový, budeme se dál šířit všemi směry, jak daleko Bůh dá a jak silní budeme, převzala zdejší média citát z rozhovoru, který francouzskému serveru L’Express dal klíčový poradce ruského prezidenta Vladimira Putina a ideový tvůrce tzv. putinismu Vladislav Surkov, autor nedávného výroku, že cílem ruského vyjednávání s Trumpovou Amerikou o míru na Ukrajině je „naprosté rozdrcení kvazistátu jménem Ukrajina“. 350 tisíc ukrajinských válečných uprchlíků požádalo o prodloužení dočasné ochrany v Česku. Evropská komise představila obrannou strategii EU do roku 2030 spočívající v masivních investicích do bojeschopnosti armád, společných nákupech zbraní a ve větším propojení unijního a ukrajinského obranného průmyslu. Prezident Petr Pavel jednal v Kyjevě se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Horní komora parlamentu schválila zvýšení náborového příspěvku pro vojáky až na jeden milion korun. Pohotovosti jsou přetěžovány zejména mladšími lidmi, kteří mají zvýšenou obavu o své zdraví a přicházejí s věcmi, s nimiž bychom dříve do nemocnice nepřišli – a možná ani za svým praktickým lékařem, popsal médiím Jan Krupička, primář Společného příjmu interně nemocných ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, proč pravidelně dochází k zahlcení zdejších pohotovostí, což se teď úřady snaží vyřešit postupným zaváděním pohotovostních lékařských služeb přes internet. Pamětní desky připomínající studenta Jana Palacha a komunisty umučeného faráře Josefa Toufara byly umístěny na fasádě rekonstruované budovy bývalého sanatoria v pražské Legerově ulici, kde oba muži zemřeli. Rok 2024 byl globálně nejteplejším v historii měření, oznámila Světová meteorologická organizace spolu s varováním, že na nárůst teploty jsou vázány také nevratné změny ve světových oceánech a častější extrémní projevy počasí. Novým předsedou Akademie věd České republiky se po odcházející biochemičce Evě Zažímalové stal dosavadní šéf Ústavu fyziky plazmatu Radomír Pánek. Přiletěli čápi.