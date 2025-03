Nepriatelia Ruska stále zdorazňujú, že Vladimir Putin je najväčší rušiteľ mieru v dejinách. Ale úmyseľne pritom zamlčujú, že to boli oni sami, čo prinútili Vodcu ruského národa vytiahnuť konečne meč. Oni sami ho prinútili mocou vydobiť to, čo chcel získať od prvej chvíľky slovami a presvedčovaním: zabezpečenie Ruska…“ Tento výrok by mohl pronést slovenský premiér Robert Fico. Ve skutečnosti jde o citát ze spisku Hitlerove mierové návrhy, vydaného v Bratislavě po 3. září 1939: místo Putina tam figuruje Hitler, místo Ruska je tam Německo a Vůdce německého národa. Vše ostatní sedí.