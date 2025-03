Jak se do lesa volá

Posledním signálem je nová interní strategie do roku 2030, kterou podnik nedávno oznámil. Kupříkladu plánuje sázet méně a méně stromků ze školek. Na konci dekády by alespoň čtyřicet procent nových porostů mělo vznikat ze stromečků, jež se přirozeně vysemení v sousedství. Jsou totiž odolnější. Firma také chystá praktická opatření, aby se dalo pěstování pestřejších lesů zavádět do běžného provozu – musí se kvůli tomu měnit i takové banality, jako je inventarizace. Státní revírníci začali ve velkém jezdit na zkušenou za Brno do školních lesů Mendelovy univerzity, kde se šetrné postupy prověřují a používají už několik desetiletí.