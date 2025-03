Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Tlaková výše přinesla slunné dny s teplotami nad deset stupňů Celsia. Poslanci schválili zvýšení občanských poplatků zajišťujících existenci veřejnoprávního rozhlasu a televize. Lékaři v Institutu klinické a experimentální medicíny provedli náročnou transplantaci jater pětitýdenní holčičce, které kvůli akutnímu selhání orgánu zbývalo bez operace jen pár hodin života. Noviny přinesly zprávu, že administrativa nového amerického prezidenta Donalda Trumpa přerušila veškerou vojenskou a zpravodajskou pomoc napadené Ukrajině. Skončil čas, kdy jsme mohli spoléhat na to, že základní mezinárodní výzvy vyřeší někdo za nás, teď je potřeba v Evropě přejít od slov k činům: musíme být silnější, ekonomicky i vojensky, musíme dát víc peněz do obrany a víc se starat o vlastní bezpečnost, což také znamená podporovat ještě silněji Ukrajinu. Nelze připustit úspěch ruské agresivní politiky, která nás všechny ohrožuje, řekl v reakci na americké rozhodnutí premiér Petr Fiala a předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová nazvala Trumpův krok „kapitulací před zlem“. Pokud k obnovení dodávek nedojde, mají podle generála v záloze a ředitele Centra bezpečnostních studií Vysoké školy CEVRO Františka Mičánka evropské státy zhruba tři měsíce na to, aby se ještě před vyčerpáním ukrajinských zásob pokusily americkou pomoc nahradit ze svých prostředků. Snahu zemí Evropské unie včetně Česka posílit okamžitě vojenskou pomoc Ukrajině vetoval na mimořádné schůzce lídrů EU maďarský premiér Viktor Orbán. Mezinárodní právo stále platí, ale jen do určité míry, jako tomu koneckonců bylo vždycky: vždy platilo, že kdo má silnou ekonomiku a armádu, kdo je schopen se bránit, tak ten má lepší postavení než ten, kdo je slabý ekonomicky a na obranu nic nedává; síla hrála v mezinárodních vztazích roli vždycky a teď vstupujeme do období, kdy o sílu půjde více než v minulosti, odpověděl český vládní poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar na otázku veřejnoprávního rozhlasu „Jsme v situaci, kdy místo mezinárodního práva platí právo silnějšího?“. Americká prodejna kuřecích sendvičů Popeyes vystřídala zkrachovalou ruskou Sberbank na náměstí Svobody v Brně. V Hustopečích nad Bečvou vykolejil a shořel vlak s dvanácti cisternami benzenu a škody včetně otrávení podzemních vod byly odhadnuty na minimálně čtvrt miliardy korun. Nestranický ministr zahraničních věcí Jan Lipavský oznámil, že bude v příštích sněmovních volbách kandidovat za ODS na pražské kandidátce koalice Spolu. Pokračovalo vysávání a ometání prachu z oken a kamenických detailů ve výškách stěn katedrály sv. Víta. Jak to horolezcům jde, jsem se přišel podívat z jejich perspektivy – díky za neobvyklou ranní rozcvičku, napsal prezident a bývalý výsadkář Petr Pavel na síti X k videu, které ho zachytilo, jak jištěný na laně u stropu katedrály rozmlouvá s uklízejícími horolezci. Předsednictvo Československé obce legionářské navrhlo členům odvolání svého dlouholetého předsedy a současně náměstka ředitele motolské nemocnice v Praze Pavla Budínského, kterého policie nedávno obvinila z rozsáhlé korupce. V pražském centru Tibet Open House se konaly oslavy Losaru – tibetského Nového roku ve znamení dřevěného hada. Kontrola v prodejně na bývalém zimním stadionu v Karlových Varech odhalila pět tisíc padělaných plechovek Red Bullu, nápoje, který dává křídla.