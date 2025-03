Ukrajinci mají zatím jasno

Samotná ukrajinská veřejnost – kterou podle kritiků Zelenskyj ohrozil – to hned po setkání předminulý pátek a během celého uplynulého týdne viděla jasně. Komentáře v nejdůležitějších ukrajinských médiích uznávaly, že setkání dopadlo pro Ukrajinu špatně, ale vinu za to přičítaly Trumpovi. Stejný pohled se nabízel při četbě nejpopulárnějších ukrajinských kanálů na sociální síti Telegram (které fungují jako velké tržiště zpráv a názorů). I některé vojenské kanály, které běžně otevřeně kritizují ukrajinské velení a politiky, se postavily za ukrajinského prezidenta. Tuhle podporu prezident Trump ještě pojistil zastavením americké vojenské pomoci i klíčové zpravodajské spolupráce a oznámením, že americká vláda má v plánu deportovat čtvrt milionu Ukrajinců, kteří do Spojených států uprchli před ruskou agresí.