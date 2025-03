Squash a smutek

Western Lane je název knihy i sportovního centra u Londýna, do něhož Maroo zasadila podstatnou část svého příběhu, který opisuje až hollywoodský oblouk v podobě tragédie, zkoušek a potenciálního sportovního triumfu. Ale stejně tak je to křehká kniha se snahou zachytit pocity smutku, ztráty, dospívání i kulturních bariér. Zatímco patnáctiletá Mona, nejstarší ze tří dcer, začne vydělávat, symbolicky si dá ustřihnout vlasy a převezme péči o domácnost, prostřední třináctiletá se potácí mezi samotářstvím a touhou ochraňovat. Nejmladší Gópí pochopí, že pro citově nekomunikativního otce se squash stal jazykem lásky: budoucnost totiž vidí v silné vůli, v pravidelnosti a v disciplíně, v něčem trvalém, co ho přežije. A začne s ním tedy tvrdě trénovat.