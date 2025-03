Proměnil se vám nějak vlivem současných globálních krizí hudební či filmový vkus, případně jak?

Čestmír Strakatý novinář, moderátor novinář, moderátor

Moje prožívání okolního světa (a obavy) ovlivnilo víc než třeba blízká válka narození dcery. To zesiluje emoce a neguje můj vrozený klid a získaný cynismus. Jejím prizmatem vidím krize. Při uspávání jí zpívám Pyramid Song od Radiohead, což je jedna z těch písní, které člověku plně umožní ponořit se do své melancholie. Hudba pro mě vždycky byla katalyzátorem emocí, ne potlačovatelem. A hudba je pro jejich prožití i pro mě vhodný prostředek. Film je složitější. Horory a krvavé filmy i seriály nemám rád dlouhodobě a vyhýbám se jim už roky. Teď omezuji i různá dramata a podobnou tvorbu. Je pravda, že dramatu je dost v tom, co musím sledovat pracovně. Nedělám to úplně vědomě, jen se nechci ponořovat do temných vod, když to není nutné.