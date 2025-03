Začínám svým příběhem

Zase jdu pozdě. Snad to tolik vadit nebude, na den otevřených dveří nepřijdou všichni v první minutě, říkám si. Ale jak se blížím k našemu centru, už zdálky vidím za okny divoký rej. Děti stihly rozvířit hračky z dětského koutku po celé místnosti, maminky jsou zabrané do hovoru. Svlékám kabát, proplétám se mezi kočárky k věšáku a potvrzuji, že si hned vezmu jednu ženu do vedlejší místnosti na konzultaci. Nejprve jí vysvětluji, co to vůbec peer podpora je. Že nejsem terapeutka ani jiná studovaná odbornice, jen žena se zkušeností. Rozplétáme její myšlenky a emoce. Na tenhle příběh se cítím, a tak na konci sezení rovnou nabídnu individuální pokračování peer podpory přes WhatsApp. Otevřu dveře a chci si vzít další klientku, ale zastaví mě reportérka jedné internetové televize s prosbou, abych zodpověděla pár otázek. Dvě maminky čekají na konzultaci. Jedna se hned rozpláče, podávám kapesníčky a nabízím zprostředkování terapie. Další paní odkazuji na náš webový formulář, na který zareaguje koordinátorka a najde pro ni vhodnou peer konzultantku. „Máte-li trauma z akutní sekce, propojíme vás se ženou, která si tím prošla také,“ říkám a ona úlevně přikyvuje, že se ozve. V konzultacích mě střídá Lucka a já se jdu podívat, jak probíhá arteterapeutická dílna. Povídám si s maminkami o výživě dětí, zapojení manželů do péče o dítě a zapojení dětí do péče o domácnost. Už budou dvě, uteklo to jako nic.