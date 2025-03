Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Státní zdravotní ústav informoval občany, že pozitivní trend z posledních týdnů pokračuje a chřipková epidemie ztrácí na síle. Horolezci na lanech začali vysavači a štětci čistit nedostupná místa na stěnách svatovítské katedrály v Praze. V rozsáhlé policejní razii byl spolu s dalšími 17 lidmi zatčen a obviněn z korupce dlouholetý ředitel pražské motolské nemocnice Miloslav Ludvík. Ke tříletému výročí začátku ruské agrese proti Ukrajině se v Praze i dalších evropských městech konaly akce na podporu napadené země a zástupci členských států EU včetně Česka se v Kyjevě sešli se svými ukrajinskými kolegy. Naproti tomu Spojené státy ve Valném shromáždění OSN hlasovaly spolu s Izraelem po boku Ruska a Severní Koreje proti rezoluci, která na tříleté výročí války potvrdila ukrajinské právo na suverenitu a územní celistvost a označila Rusko za agresora. To jsem řekl? Nevěřím, že bych to řekl, citoval i zdejší tisk slova, kterými prezident Spojených států Donald Trump odpověděl před plánovanou schůzkou se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským na otázku reportéra BBC „Před týdnem jste prezidenta Zelenského označil za ‚diktátora bez voleb‘. Ještě pořád si to myslíte?“; během krátkého washingtonského setkání pak Trump před kamerami Zelenského nečekaně obvinil z „nevděčnosti“ a „pohrávání si s třetí světovou válkou“ a před vykázáním z Bílého domu jej informoval, že pokud Ukrajina nevydá Americe polovinu svého nerostného bohatství a neuzavře mír podle nadiktovaných ruských podmínek, Spojené státy ji vydají napospas osudu. Dnešní schůzka a předchozí ostudné hlasování Ameriky v OSN potvrdily, že Spojené státy jsou na jedné lodi s Ruskem, proti Ukrajině, Evropě a většině planety; americká spojenectví jsou ohrožena a měla by být: Trump otevřeně a s potěšením zrazuje všechno, co se Spojené státy snažily bránit od porážky Hitlera před osmdesáti lety, zhodnotil schůzku uznávaný politický komentátor Tom Nichols z časopisu The Atlantic. Stojíme za Ukrajinou, na straně svobodného světa, vyhlásili okamžitě po Trumpově výstupu prezident Petr Pavel a premiér Petr Fiala a připojili se tak k většině evropských lídrů. Je dobře, že z toho konfliktu máme záznam, jen škoda, že na tom záznamu není vidět, že by se kdokoli z ostatních cestujících napadeného muže a dítěte zastal, komentoval ministr vnitra Vít Rakušan video z mobilu zachycující, jak řidič pražské tramvaje vulgárně uráží, fyzicky napadá a za pokřiku „Ty vůbec nemáš právo být v týhle zemi“ vyhazuje z vozu ukrajinského pasažéra s malým dítětem, které se na chvíli dotklo obutou nohou sedačky a tím podle řidiče „znečistilo tramvaj“; řidičovým chováním se kromě pražského dopravního podniku a radnice začala zabývat i policie. V Praze odstartovala celková rekonstrukce lanové dráhy na Petřín. Bezmála půl milionu korun se už organizátorům podařilo vybrat ve sbírce na rodinu devatenáctileté studentky, kterou v polovině února na opavském obchvatu při hazardním předjíždění zabil protijedoucí milovník tajného závodění a rychlých aut. My všichni kolegové jsme chtěli rodině nějak pomoci a sbírka byla to jediné, co nás v tu chvíli napadlo, vysvětlil médiím start sbírky Michal Štěpánek, majitel opavské tiskárny Grafico, kde dívka po maturitě měla začít pracovat a kde jsou zaměstnáni i oba její rodiče. O víkendu začala ustupovat studená fronta a meteorologové předpověděli, že příští týden se ponese ve znamení jarních teplot.