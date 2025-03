Anketa: Která česká řeka je vaše oblíbená? A proč?

Jakub Turek šéfredaktor Horydoly.cz šéfredaktor Horydoly.cz

Labe! Nikoli Moldau, ale Elbe je esencí české krajiny. Proti jeho proudu šlo osídlení české kotliny širokými údolími, když ještě ve skalnatých kaňonech vltavských nebylo po lidech vidu ani slechu. Podél Labe se Čechy dobývaly a bránily. To všechno vnímavý člověk na Labi vidí. A vidí ještě hlouběji do minulosti, kdy Polabí bylo mořským pobřežím na rovníku, kdy každý kopeček byl ostrovem. Kdy Pralabe bylo vlastně Prasázava a napájelo z Vysočiny obrovská jezera pod Krušnými horami. A kdy ještě nedávno divoce meandrovalo srdcem naší země. Nahoře u pramene v Krkonoších jezdíme s kamarády na lyžích, níže pod horami pádlujeme na divoké vodě v kajacích. V rovinách plaveme v křišťálově čistých pískovnách, na kolech si to hasíme Labskou cyklostezkou přes Drážďany do Hamburku, na mořských kajacích plujeme z Ústí do Míšně hlubokým kaňonem.