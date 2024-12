Uplynulý rok očima Ivana Lampera

„Méně masa, méně mléka, větší porce a střídmě solit!“ představil stát nová pravidla stravování ve školních jídelnách. Do Krkonoš se po staletích vrátili bobři. Za účasti armádních a politických špiček oslavil sté narozeniny jeden ze dvou posledních žijících československých veteránů britského Královského letectva Jiří Pavel Kafka. Pokračovala ruská agrese proti Ukrajině a do bojů se po boku Ruska zapojili vojáci Severní Koreje. V reakci na rostoucí hrozbu totalitárních mocností zahájily členské země NATO „intenzivní konzultace“ o odstrašujícím vyjmutí západního jaderného arzenálu ze skladů a jeho uvedení do pohotovosti. Českem se prohnala velká voda a ministerstvo financí přidalo do rozpočtového schodku 30 miliard korun na odstranění odhadnutých škod. Tohle jsem nečekal, je to neuvěřitelné a děkuju moc všem, řekl po svém vyhlášení za českého parasportovce roku šestnáctiletý plavec David Kratochvíl, jehož rakovina připravila o zrak, a on se přesto vedle úspěšných gymnaziálních studií vypracoval na sportovní špičku a reprezentoval Česko na letní paralympiádě v Paříži. Za účasti prezidenta republiky byl v Letech u Písku otevřen Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách připomínající českou účast na nacistickém vyvraždění tuzemské romské menšiny. Radnice francouzského přístavu Marseille odhalila pamětní desku někdejšímu československému konzulovi Vladimíru Vochočovi, který zde jako bývalý diplomat za druhé světové války zachránil stovky životů tím, že uprchlíkům vydával cestovní pasy. Představoval naději a světlo v těžkých časech a my v tomto městě, které je nejstarší ve Francii, nezapomínáme: hrdinů si vážíme a jejich jména vyrýváme do mramoru, aby zůstala věčná, vzdal marseilleský starosta Benoît Payan hold odvážnému úředníkovi, kterého pak doma po válce čekal za službu demokracii komunistický kriminál a zapomnění. S předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen přítomnou v hledišti se v pražském Rudolfinu konal slavnostní koncert na připomínku, že uplynulo dvacet let od přijetí České republiky do solidárního spolku evropských demokracií jménem Evropská unie. Z průzkumu 35 let demokracie, provedeného agenturou STEM, vyšlo najevo, že 48 procent zdejších občanů považuje současnou demokracii za „lepší“ než předlistopadový totalitní režim, 31 procent naopak za „horší“ a pro zbylou pětinu je to „zhruba tak stejné“. Naše strana posílila, ale radost nemáme, protože hrozí, že nám za rok bude vládnout Andrej Babiš po boku s extremisty, zhodnotil šéf hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan výsledky krajských a senátních voleb, v nichž sice jeho partaj získala víc mandátů než před čtyřmi lety, ale celkově zvítězilo hnutí ANO podnikatele Andreje Babiše a posílil zdejší komunistický a fašistický extrém. Pod heslem „Raději řídit ji, než aby ona řídila nás“ přijalo Valné shromáždění OSN jednomyslně první globální rezoluci vybízející k ochraně lidstva před důsledky nekontrolovaného rozvoje umělé inteligence. V kanadském exilu zemřela Marie Benetková. V Radotíně se konalo poslední rozloučení s Pavlem Zajíčkem. Lékaři pražské nemocnice Motol provedli první souběžnou transplantaci srdce a plic u dětského pacienta. Kdokoli si myslí, že jsme téma manželství pro všechny tímto hlasováním uzavřeli, tak ten se velice mýlí, komentovala poslankyně hnutí Starostů a nezávislých Barbora Urbanová rozhodnutí většiny Poslanecké sněmovny zamítnout homosexuálním párům možnost vstupovat do manželství a adoptovat děti. Česká reprezentace vyhrála mistrovství světa – v ledním hokeji.