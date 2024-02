Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Oteplilo se a přišel déšť. Lídři Evropské unie na mimořádném summitu v Bruselu překonali odpor Maďarska a uvolnili z unijního rozpočtu 50 miliard eur na finanční a vojenskou pomoc bránící se Ukrajině. V hodnocení Indexu vnímání korupce za minulý rok skončila Česká republika stejně jako loni na 41. místě ze 180 zkoumaných zemí. Ministryně obrany Jana Černochová a americký velvyslanec v Česku Bijan Sabet stvrdili svými podpisy smlouvu, podle které Česko koupí od amerického výrobce Lockheed Martin za 150 miliard korun 24 letounů páté generace F-35. Touto mezivládní dohodou vstupuje naše země a také armáda do nové éry; do éry, kdy se nejenom vojáky, ale už i moderní technikou řadíme do první ligy evropských členů NATO, komentovala událost ministryně Černochová. Prezident Petr Pavel jmenoval advokáta Milana Hulmáka patnáctým soudcem Ústavního soudu a plénum této instituce se tak stalo kompletním. Dva turisté uklouzli na zledovatělém chodníku těsně pod vrcholem Sněžky a jejich smrtelný pád se zastavil až o kilometr níže v údolí Lomniczki. Vláda se rozhodla posílit letošní rozpočet ministerstva školství o čtyři miliardy korun. Zemřel Josef Platz. Kvůli úbytku tajně přecházejících běženců skončily kontroly na česko-slovenských hranicích. Radnice francouzského přístavu Marseille odhalila pamětní desku někdejšímu československému konzulovi Vladimíru Vochočovi, který zde jako bývalý diplomat za druhé světové války zachránil stovky životů tím, že uprchlíkům vydával cestovní pasy. Vochoč představoval naději a světlo v těžkých časech. V tomto městě, které je nejstarší ve Francii, nezapomínáme, hrdinů si vážíme a jejich jména vyrýváme do mramoru, aby zůstala věčná, vzdal marseilleský starosta Benoît Payan hold odvážnému a soucitnému úředníkovi, kterého pak doma po válce čekal za službu demokracii komunistický kriminál a zapomnění. Na památku obětí holokaustu prošel Terezínem průvod desítek lidí se svíčkami od nástupiště bývalé transportní vlečky až k Židovskému hřbitovu, kde ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek přednesl vzpomínkový projev. Noviny přinesly zprávu, že podle doložených informací tajných služeb bylo 12 pracovníků z týmu OSN rozdělujícího humanitární pomoc obyvatelům Pásma Gazy loni v říjnu zapojeno do útoku, při němž ozbrojenci teroristického hnutí Hamás v Izraeli zavraždili a umučili více než 1200 lidí. Dnes nic nenaznačuje, že se v Česku bude dít něco významného, aby mělo smysl se na univerzitě kvůli tomu pět let učit opravdu těžký český jazyk. Tedy aby se tato investice vyplatila, odpověděl italský bohemista a profesor Padovské univerzity Alessandro Catalano na otázku magazínu Víkend „Je mezi studenty zájem o bohemistiku?“ Rozzuřený muž vhodil po hádce s obsluhou zapálený kanystr benzinu do baru Černý panter v centru Liberce a nejméně patnácti lidem tak způsobil těžké popáleniny a vážná zranění. Občan venčící psa skočil do ledové vody a zachránil podnapilého spoluobčana, který i s kolem spadl do řeky Malše nedaleko Velkého jezu v Českých Budějovicích. Ze soutěže o dostavbu jaderného bloku v Dukovanech zůstaly po odstoupení americké společnosti Westinghouse jen francouzská EDF a korejská KHNP. Meteorologové upozornili veřejnost, že současné jarní teploty kolem 10 stupňů Celsia už brzy rozežene silný vítr.

