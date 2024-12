Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Na jarmeku ve Valašských Kloboukách se jako každý rok konal tradiční běh místních čertů zvaný krampuslauf. Agentury přinesly zprávu, že letošní Nobelovu cenu za mír získala japonská organizace Nihon Hidankjó bojující proti jaderným zbraním. V průměru o šest haléřů – na 35,70 koruny za jeden litr – zlevnil benzin. Nejvyšší ústavní činitelé debatovali na Hradě o válce na Ukrajině, konfliktech v Sýrii, Libanonu a Pásmu Gazy a o změnách, které světu přinese nástup Donalda Trumpa na pozici prezidenta USA. Kvůli slabé zahraniční i domácí poptávce opět poklesla průmyslová výroba a ekonomičtí experti dospěli k závěru, že od českého průmyslu nelze očekávat brzký obrat k lepšímu. Nevzdávat green deal, nevzdávat obnovitelné zdroje, ale doplnit to tak, aby se z toho stal byznysový projekt, popsal hlavní ekonom Patria Finance a člen týmu ekonomů ČSOB Jan Bureš v rozhovoru pro Český rozhlas svůj recept na české ekonomické oživení. V bazilice svaté Markéty na pražském Břevnově proběhlo veřejné rozloučení s Jaroslavem Jeronýmem Neduhou. Brněnští zastupitelé schválili po třiceti letech nový územní plán. Orlice mořská vyléčená před čtyřmi lety z vážné nemoci v třeboňské záchranné stanici vyvedla v lese za Třeboní z hnízda dvě mláďata, jak objevil a poznal podle kroužkování ornitolog Matyáš Gráf. Pod hrozbou dvoumilionové pokuty od Krkonošského národního parku odvolali pořadatelé plánovaný „rekordní otužilecký výstup na Sněžku“ jen v botách, kraťasech a čepici a přesunuli jej na únor na Lysou horu. Otužování není jen o překonávání chladu, ale i o tom, přijmout výzvy, které život přináší, a přizpůsobit se jim: společně na Lysé hoře vytvoříme další krok v našich limitech – a nový rekord, řekl po vynucené změně místa médiím spoluorganizátor akce Dominik Luks, účastník tři týdny starého otužileckého výstupu na japonskou horu Fudži a světový rekordman ve výstupu na Kilimandžáro do 24 hodin. Ve snaze zmírnit strasti, jež mu nemoc způsobuje, vyhlásili severomoravští profesionální hasiči veřejnou sbírku na pomoc svému dnes již bývalému kolegovi Vlastimilu Kremelovi, kterému po dvanáctileté službě ve sboru lékaři diagnostikovali progresivní nervosvalové onemocnění ALS, a který tudíž během několika měsíců zcela ochrne. Počet členů politické strany Motoristé sobě se po reklamní kampani a náboru zvýšil z 11 na 1500. Monumentální finále Zrádců dobylo Česko, oznámila televize Prima poté, co její divácky široce sledovanou „detektivní hru o životě a smrti“ vyhrála na hradě Křivoklát zrádkyně Nicole. Opozice na magistrátu v Ostravě protestovala proti tomu, že i když město musí kvůli seškrtanému rozpočtu šetřit, pořídil si primátor Jan Dohnal (Spolu) za peníze z obecní kasy Audi A8 Long s ledničkou na šampaňské za tři miliony korun. Podle mezinárodního výzkumu PIAAC, který u dospělých v 31 zemích světa zkoumal obecnou schopnost pracovat s informacemi a řešit problémy, se celá čtvrtina Čechů ve věku 16–65 let dokáže čtenářsky orientovat nanejvýš v krátkém textu typu inzerátu a v čemkoli obsáhlejším se ztrácí; pětina zdejší populace ve stejném věku je schopna toliko základních početních úkonů s celými čísly a skoro třetina zdejších lidí dokáže vyřešit jen problém s jednoduchým zadáním, jehož zvládnutí nevyžaduje více kroků. Aktuální počasí s teplotami kolem nuly a mrznoucími srážkami vystřídá příští týden výrazné oteplení, oznámili meteorologové. Na Pálavě u Mikulova rozkvetly jarní rostliny.