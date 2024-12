Odměna tam někde bude

Probouzím se v jednorázovém povlečení. Jsem rozlámaný a radostný. Je mi trochu zima a do úplné tmy mě budí rachocení ostatních jako poslední dva týdny. V tichosti vstanu, vyčistím si zuby, opláchnu obličej, obleču tolikrát mokré a stejně tolikrát uschlé oblečení, nasadím batoh a vyrážím. Do španělské tmy. Není vidět na krok, je moc brzy, šest ráno. Prší, na to jsem taky zvyklý. Co mě překvapí, je to, že dnes prší tak intenzivně, že kromě vrchní části těla díky své nejlepší bundě na světě, Tilaku, jsem do pěti minut promočený. No nic, jdu, mám před sebou posledních 36 kilometrů do cíle, do Muxíi, k oceánu, ke kilometru 0.