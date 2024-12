Digitální Duše

Márty si konečně uvědomil, kam to vlastně jede. Úplně se leknul, že to v tý noční tmě přejel, ale nakonec se mu podařilo vystoupit na Krymský. Zamířil rovnou ke Kobzovi do lesa a objednal si jako vždycky espresso. Byl tu zase brzo. Od tý doby, co už asi půl roku nemá práci a jen tak se poflakuje po pražských kavárnách, to docela všude stíhá. Až teda vlastně na ty úřady. „Zimy jsou v tý Praze fakt hnusný,“ pomyslel si. A usrkl to stále stejně hnusný kafe jako vždycky. „Jak za starýho Kobzy,“ prolítnulo Mártymu hlavou. No jasně, vždyť sem chodí stejně pořád dokola jen z trucu, nikdy se tu nic nedalo pít, ale to místo je prostě uhrančivý. Má svoji jedinečnou atmosféru a roztáčí to hipstaland do plnejch...