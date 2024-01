Co může zastavit Donalda Trumpa?

Pro komentátora je projevem nedostatku odvahy, když své odhady alibisticky maskuje výrazy jako „s nejvyšší pravděpodobností“, „téměř jistě“ či „pokud se nic překvapivého nestane“. Tento komentář by tak měl odhodlaně začínat například větou: Minulý týden se v americkém státě New Hampshire rozhodlo, že nadcházející prezidentské volby budou opakováním těch minulých, a tedy že se v nich znovu utkají Donald Trump za republikány a Joe Biden za demokraty. Následoval by dodatek, že se jedná o paradoxní situaci, protože podle řady existujících průzkumů si většina Američanů takový duel nepřeje. Jenže…

Jenže tentokrát se bez změkčujícího přívlastku jednoduše nelze obejít. Donald Trump sice skutečně převálcoval svou poslední zbývající republikánskou soupeřku Nikki Haley o 11 procent, čímž jenom dokázal, že je na pravé straně amerického politického spektra v tuto chvíli neporazitelný. Joe Biden pak primárky v New Hampshire ovládl i bez toho, že by v nich vůbec oficiálně kandidoval – voliči ho jednoduše sami dopsali na volební lístky. Přesto Nikki Haley v soutěži zůstává a přesto se v médiích nepřestává spekulovat o tom, že by demokraté mohli sebrat odvahu a nahradit úřadujícího prezidenta jiným kandidátem. Důvod?