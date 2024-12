Pět českých zpráv

Patovou situaci v obci Horní Lideč ve Zlínském kraji rozuzlilo ministerstvo vnitra. Soud letos v srpnu posvětil občanům konání referenda o stavbě domova seniorů v obci, ale udělal to až poté, co už obec vybrala dodavatele stavby, podepsala s ním smlouvu a započala stavět. Lidé v referendu pak řekli stavbě domova na území obce „ne“ a obec řešila, zda má zrušit zákonně uzavřenou a realizovanou smlouvu, což by mohlo vést k finančnímu krachu obce, nebo nerespektovat výsledek referenda. Nakonec se rozhodla stavět dál. Rozpor dvou zákonných principů, které jdou proti sobě, by podle čerstvého posouzení ministerstva vnitra mohl vyjasnit až soud. Ministerstvo však konstatuje, že obec Horní Lideč svým postupem neporušila zákon. Penzion pro seniory se staví dál.