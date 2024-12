Něco se rodí, nevíme co

Dnes jsme o další čtyři roky dál a situace vypadá úplně opačně. Tedy je pravda, že ne všude, v Británii vládne rychle neoblíbený, ale v podstatě solidní labouristický premiér Keir Starmer, tak trochu Joe Biden Velké Británie (minus seniorní věk). Ve Spojených státech a v řadě dalších zemí to teď ale vypadá spíše tak, že chvilkovým zakolísáním či shodou okolností byl spíše dočasný návrat tradičních politiků, jako je právě Biden nebo Fiala. Nemyslí si to jen Fareed Zakaria v rozhovoru, který se nachází vedle tohoto textu. O tom, že důrazný návrat Donalda Trumpa do Bílého domu provázený vítězstvím Republikánské strany ve volbách do obou komor amerického Kongresu představuje počátek celé nové éry, čile spekulují i další autoři. Trump čelil bezprecedentnímu tlaku liberálních médií i několika soudním sporům, přesto získal poprvé většinu hlasů a stal se, na rozdíl od roku 2016, jasným vítězem voleb. Velká část americké veřejnosti zjevně přijala jeho vidění světa a odmítla to, které nabízeli demokraté v čele s Kamalou Harris. To přitom ale právě představovalo především pokračování typu politiky, na který jsme byli až dosud zvyklí.