Pět světových zpráv

Mezinárodní nevládní organizace Human Rights Watch (HRW) tvrdí, že Izrael v Pásmu Gazy používá evakuace k systematickému a nucenému vysídlování palestinských civilistů – to představuje zločin proti lidskosti. Izraelská armáda v reakci na zprávu této organizace vydala prohlášení a uvedla, že postupuje v souladu s mezinárodním právem. Spolu s vládou tvrdí, že evakuacemi se snaží zachránit civilisty, protože je tak dostává z oblastí, v nichž bojuje proti hnutí Hamás. HRW tvrdí, že to Izrael nedělá z bezpečnostních důvodů, protože palestinské civilisty nechrání ani během evakuací, ani po jejich příjezdu do takzvaných bezpečných zón. Izrael zahájil odvetnou akci proti teroristům z hnutí Hamás po loňském 7. říjnu. Jednání mezi válčícími stranami dlouho zprostředkovával Katar, společně s Egyptem a USA. Teď ale odmítá být dále mediátorem – údajně kvůli nedostatku dobré vůle dohodu uzavřít.