Mrakodrap, čtyřdomky a spousta překvapení ve Zlíně 

Jestli si některé město v Česku zaslouží víkendového průvodce, kterého vám budeme nově nabízet pravidelně jednou za měsíc, je to Zlín. Krajské město na východě Moravy se zhruba pětasedmdesáti tisíci obyvatel proslulo jako „Tady je Baťovo“ – a tím pádem se zároveň může zdát, že má zlatou éru za sebou. Tedy alespoň z pohledu člověka, který by navštívil město bez přípravy. Pak může navzdory historii a všudypřítomné zeleni působit spíš průmyslově a ponuře. Ale pokud mu dáte šanci, můžete objevit, že i po stu letech těží z přelomových myšlenek o tom, jak (by) měl Zlín vypadat. Tedy být naprosto funkční a praktický, aby se v něm mohli lidé i firmy rozvíjet, a přitom rodinně založený.