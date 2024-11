Moc ty příběhy nerozebírejme

Děj společného románu (nebo spíš cyklu volně propojených povídek) šestatřiceti spisovatelů z USA a Kanady je zasazen do dvou týdnů od 31. ledna 2020, tedy do doby koronavirové pandemie. Jak vidno z názvu Čtrnáct dnů, je členěn chronologicky, tj. do čtrnácti kapitol, přičemž každá z nich obsahuje několik příběhů. Kdo však z oněch šestatřiceti inzerovaných autorů napsal který, odhalí až seznam připojený na konci knihy – a i poučený čtenář se tu dočká nejednoho překvapení.