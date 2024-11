Erik Tabery a Marek Švehla debatují o boji za práva LGBT+ v Trumpově éře

Erik Tabery: Každé vítězství pravicových populistů vede na straně liberálů k úvahám, kde udělali chybu a co by měli změnit. Děje se to i nyní po vítězství Donalda Trumpa. Opačně k tomu dochází málokdy, Trump po minulé porážce neprošel sebezpytováním, prostě přitvrdil a vyšlo mu to. Demokraté určitě musí spoustu věcí přehodnotit a analyzovat i to, že společnost není zdaleka tak progresivní, jak si mysleli, a některé myšlenky odrazují i jejich voliče. To je ale americká realita a my bychom neměli bojovat americké bitvy, protože česká skutečnost je dramaticky odlišná.